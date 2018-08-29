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ПРИКМЕТИ НА 29 СЕРПНЯ

29.08.2018 Варто знати Комментариев нет
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Народні прикмети на 29 серпня

  1. Якщо на Горіховий Спас відлетить останній журавель — чекай холодів вже на свято Покрови
  2. Гарна погода 29 серпня — запасів вистачить на всю зиму, оскільки вона, за прикметами, буде короткою
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