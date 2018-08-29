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НА КУРАХОВСЬКОМУ У ВОДОСХОВИЩІ ПОТОНУВ ЧОЛОВІК

29.08.2018 Новини Комментариев нет
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28 серпня о 19:00 диспетчер Служби порятунку «101» отримав повідомлення про нещасний випадок на воді, що стався на території однієї із баз відпочинку у м. Курахове Донецької області. У місцевому водосховищі потонув чоловік. Тіло потонулого на берег вилучили родичи та передали його представникам Національної поліції для проведення оперативно-слідчих дій.

Фахівці Служби порятунку закликають громадян бути обережними під час відпочинку на воді! Дотримання правил безпеки – запорука збереження власного життя та здоров’я!

ГУ ДСНС України у Донецькій області

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