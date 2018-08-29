МЕШКАНЕЦЬ ПОКРОВСЬКА ЗБЕРІГАВ МАРИХУАНУ ВЛАСНОГО ВИРОБНИЦТВА

Співробітниками Покровського відділу поліції задокументовано зберігання марихуани місцевим мешканцем. Однак використати наркотик чоловіку так і не вдалося. Заборонені речовини вилучені, а їх власнику загрожує 3 років позбавлення волі.
В ході профілактичного відпрацювання території обслуговування співробітниками Покровського відділу поліції була отримана оперативна інформація про те, що 33-річний місцевий мешканець зберігає наркотичні речовини.
З метою перевірки даної інформації правоохоронці отримали відповідну ухвалу суди на проведення обшуку. Прибувши за вказаною адресою інформація підтвердилася. В ході огляду території домоволодіння, у присутності понятих правоохоронці виявили пластикову ємність з речовиною, схожою на наркотичну. Власник оселі зізнався, що у минулому місяці їхав на рибалку та побачив дикорослі кущі конопель. Чоловік зірвав рослини та виготовив марихуану для власного вживання.
Виявлена речовина вилучена та направлена експертизу, а у відношенні її хазяїна відкрито кримінальне провадження за ст. 309 «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 3-років позбавлення волі.