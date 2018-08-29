ГОРОСКОП НА 29 СЕРПНЯ

Овен (21.03 — 20.04)
Овнам варто налаштуватися на миролюбний лад, при цьому віддавши ініціативу, щодо налагодження взаєморозуміння з оточуючими. Якщо трохи почекати, опонент стане дружелюбнішим, ображений партнер змінить тон на більш привітний. Складні відносини відрегулює закон.
Телець (21.04 — 21.05)
Тельцям день допоможе розібратися в нюансах, систематизувавши їх у належному порядку. Прояснивши ситуацію, вдасться значно знизити гостроту ризиків, зняти зайві страхи. У виборі товарів і послуг акцент треба зробити на якості і естетики.
Близнюки (22.05 — 21.06)
Для Близнюків ця доба вдала і повчальна. Даруючи несподівані шанси, зірки в м’якій формі нагадають про існування об’єктивних меж, за якими ваші повноваження закінчуються. День повністю виправдає очікування, якщо ви мислите реалістично.
Рак (22.06 — 23.07)
Для Раків день може бути пов’язаний з хвилюванням, черговою спробою оновлення цілей, відносин, звичних умов. Щось вкаже на межі можливого і задасть грань, за яку краще не виходити в революційному експерименті. Об’єктивним обмеженням може стати сімейний або громадянський обов’язок, поточний графік, стан здоров’я.
Лев (24.07 — 23.08)
Сьогодні досвід допоможе Левам не допускати промахів і перегинів, а також підкаже, коли можна відступити від шаблону. Буде нескладно дотримуватися зовнішніх правил, зберігаючи вірність своїм принципам.
Діва (24.08 — 23.09)
Дівам сьогодні краще не змінювати курс і дотримуватися вчорашньої політики. Якщо вона була обрана вдало, послідовність приведе вас до великого успіху, який позитивно позначиться на кар’єрі, стосунках і матеріальному добробуті.
Терези (24.09 — 23.10)
Для Терезів цей день пов’язаний з відновленням балансу. Емоційні, побутові та інші перегини зміняться рівновагою. Буде відновлена справедливість, вляжуться пристрасті, в непростих відносинах з довгою передісторією вдасться в черговий раз знайти точки дотику інтересів.
Скорпіон (24.10 — 22.11)
Скорпіонам варто відкласти індивідуальну ініціативу до завтра. Якщо у вас великі плани, сьогодні краще займатися їх підготовкою, в тому числі, підтримкою потрібних зв’язків і загальною оцінкою обстановки. Для важливої справи може не вистачити енергії, або не бути необхідного настрою.
Стрілець (23.11 — 21.12)
Сьогодні життя ставить межі натхненню Стрільців, але не позбавляє їх шансу на несподівану удачу в останній момент. Будь-який бар’єр можна розглядати як позитивний фактор: завдяки йому, ви зможете вчасно піти від невиправданих ризиків, зумієте зберегти ресурси, час або фізичні сили.
Козеріг (22.12 — 20.01)
Козерогам день може принести хвилювання. Досвідчені Козероги пожнуть плоди своєї мудрості і далекоглядності, зможуть уникнути зайвих хвилювань, залишитися в стороні від надто витратних або небезпечних експериментів.
Водолій (21.01 — 19.02)
Водолії можуть спокійно покластися на свої розрахунки і бачення майбутнього. Події будуть розвиватися в точній відповідності з прогнозами або здогадками. Головним подарунком дня стане можливість отримати заслужену нагороду або здійснити давно задумане.
Риби (20.02 — 20.03)
День допоможе Рибам зрозуміти, наскільки великий їх «запас міцності». Ситуація може прийняти характер випробування, іспиту. Не варто у всьому покладатися на випадок. Майстерна, ретельно вивірена стратегія дасть відмінний результат і буде свідчити про те, що ви досягли успіху в осягненні життєвої мудрості.