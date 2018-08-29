ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 29 СЕРПНЯ 29.08.2018 Варто знати Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.1541 — османи захопили Буду, столицю Королівства Угорщина;1561 — у Пересопницькому монастирі Різдва Пресвятої Богородиці завершено працю над створенням національного символу та присяжної книги українців — Пересопницького Євангелія;1619 — Відбулась «Кам’янка Струмилова». Перша відома в історії постановка українських інтерлюдій.1698 — Петро І заборонив носити бороди й наказав вдягати європейський одяг.1831 — Майкл Фарадей успішно продемонстрував перший електричний трансформатор у Королівському інституті в Лондоні.1842 — Нанкінський договір поклав край Першій Опіумній війні;1883 — в Оттаві Томас Ахерн продемонстрував першу електроплиту.1885 — німецький інженер Готліб Даймлер одержав патент на мотоцикл.1912 — в Москві відкрилася панорама Франца Рубо Бородінська битва».1929 — німецький дирижабль «Граф Цепелін» завершив першу навколосвітню подорож.1938 — в Радянському Союзі страчено Белу Куна;1944 — розпочалося Словацьке національне повстання проти нацистів.1946 — в ООН прийнята Швеція, Королівство Афганістан і Ісландія.1964 — відбулася прем’єра мультфільму Волта Діснея «Мері Поппінс»1966 — у Сан-Франциско група «Бітлз» дала свій останній концерт1992 — Відбулося перепоховання мощів патріарха Йосипа Сліпого у храмі Святого Юра у Львові.1994 — Oasis випустили дебютний альбом «Definitely Maybe», диск згодом очолив чарт Великої Британії.1999 — У Донецьку відкрито прижиттєвий пам’ятник Сергію Бубці.2014 — розстріл української колони під час виходу з-під Іловайська (Іловайський котел).Download Nulled WordPress ThemesDownload Best WordPress Themes Free DownloadDownload WordPress Themes FreeDownload Premium WordPress Themes Freefree download udemy courseDid you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:визначні дати, Визначні події, дати, Димитров, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ К Додати коментар Отменить ответ