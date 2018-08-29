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ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 29 СЕРПНЯ

29.08.2018 Варто знати Комментариев нет
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  • 1541 — османи захопили Буду, столицю Королівства Угорщина;
  • 1561 — у Пересопницькому монастирі Різдва Пресвятої Богородиці завершено працю над створенням національного символу та присяжної книги українців — Пересопницького Євангелія;
  • 1619 — Відбулась «Кам’янка Струмилова». Перша відома в історії постановка українських інтерлюдій.
  • 1698 — Петро І заборонив носити бороди й наказав вдягати європейський одяг.
  • 1831 — Майкл Фарадей успішно продемонстрував перший електричний трансформатор у Королівському інституті в Лондоні.
  • 1842 — Нанкінський договір поклав край Першій Опіумній війні;
  • 1883 — в Оттаві Томас Ахерн продемонстрував першу електроплиту.
  • 1885 — німецький інженер Готліб Даймлер одержав патент на мотоцикл.
  • 1912 — в Москві відкрилася панорама Франца Рубо Бородінська битва».
  • 1929 — німецький дирижабль «Граф Цепелін» завершив першу навколосвітню подорож.
  • 1938 — в Радянському Союзі страчено Белу Куна;
  • 1944 — розпочалося Словацьке національне повстання проти нацистів.
  • 1946 — в ООН прийнята Швеція, Королівство Афганістан і Ісландія.
  • 1964 — відбулася прем’єра мультфільму Волта Діснея «Мері Поппінс»
  • 1966 — у Сан-Франциско група «Бітлз» дала свій останній концерт
  • 1992 — Відбулося перепоховання мощів патріарха Йосипа Сліпого у храмі Святого Юра у Львові.
  • 1994 — Oasis випустили дебютний альбом «Definitely Maybe», диск згодом очолив чарт Великої Британії.
  • 1999 — У Донецьку відкрито прижиттєвий пам’ятник Сергію Бубці.
  • 2014 — розстріл української колони під час виходу з-під Іловайська (Іловайський котел).
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