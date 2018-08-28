28 СЕРПНЯ — ДЕНЬ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ

28 серпня православні християни відзначають одне з дванадцяти головних церковних свят — Успіння Пресвятої Богородиці
Слово «успіння» означає «сон», так як вважається, що Матір Божа не вмерла, а просто піднеслася в кращий світ. Це гарне і символічне свято, а не скорботне. У цей день віруючі просять у Пресвятої Богородиці допомоги і заступництва і моляться перед її іконою. Вважається, що в цей день вона може почути найщиріші молитви і прохання.
Що потрібно зробити на Успіння?
На Успіння потрібно обов’язково піти до церкви і помолитися про щастя і спасіння своєї душі. У цей день молитва має особливе значення, тому що це велике свято символізує порятунок і любов.
Вважається, що в цей день Небеса відкриті для кожного, тому якщо від щирого серця попросити Богородицю про найпотаємніше, вона обов’язково почує і допоможе.
Православні християни шанують в це день мати, тому дітям потрібно обов’язково сходити до церкви і помолитися за здоров’я своїх матерій. А якщо мами вже немає в живих, то прийнято згадувати її добрим словом і молитися Богу за упокій душі.
Господині в це свято влаштовують пишне гуляння, збирають родичів і близьких за столом, готують страви з нового врожаю. Напередодні свята якраз закінчується Успенський піст, тому в цей день вже можна готувати страви з м’яса.
Богородиця — покровителька сім’ї, тому в цей день прийнято грати весілля, вінчатися або свататися.