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У ПОКРОВСЬКУ РЯТУВАЛЬНИКИ ЛІКВІДУВАЛИ МАСШТАБНУ ПОЖЕЖУ

28.08.2018 Новини Комментариев нет
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27 серпня о 09:19 диспетчер Служби порятунку «101» отримав повідомлення про пожежу, що сталася на полігоні для зберігання твердих побутових відходів поблизу м. Покровськ Донецької області.

Бійці 9-го Державного пожежно-рятувального загону, які прибули на місце події, з’ясували, що відбувається горіння твердих побутових відходів на загальній площі 1 га. Гасіння пожежі ускладнювало те, що горіння сміття відбувалося  у декількох осередках одночасно.

Рятувальники локалізували пожежу об 11:50 та ліквідували о 17:10. Вогнем знищено тверді побутові відходи на загальній площі 5000 кв. м.

Від Головного управління залучалось 2 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу.

ГУ ДСНС України у Донецькій області

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