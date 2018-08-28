У ПОКРОВСЬКУ РЯТУВАЛЬНИКИ ЛІКВІДУВАЛИ МАСШТАБНУ ПОЖЕЖУ

27 серпня о 09:19 диспетчер Служби порятунку «101» отримав повідомлення про пожежу, що сталася на полігоні для зберігання твердих побутових відходів поблизу м. Покровськ Донецької області.
Бійці 9-го Державного пожежно-рятувального загону, які прибули на місце події, з’ясували, що відбувається горіння твердих побутових відходів на загальній площі 1 га. Гасіння пожежі ускладнювало те, що горіння сміття відбувалося у декількох осередках одночасно.
Рятувальники локалізували пожежу об 11:50 та ліквідували о 17:10. Вогнем знищено тверді побутові відходи на загальній площі 5000 кв. м.
Від Головного управління залучалось 2 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу.
ГУ ДСНС України у Донецькій області