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У ПОКРОВСЬКУ ВИЗНАЧИЛИ ФІНАЛІСТІВ КУБКА МІСТА З ФУТБОЛУ

28.08.2018 Сюжети Комментариев нет
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Спортивна спільнота Покровська відзначила День шахтаря двома матчами. Так на полі стадіону «Юність» змагались ветерани спорту. Після чого естафету перехопила молодь. В рамках кубка міста з футболу відбулась фінальна гра.

 

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