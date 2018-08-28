У ПОКРОВСЬКУ ВИЗНАЧИЛИ ФІНАЛІСТІВ КУБКА МІСТА З ФУТБОЛУ 28.08.2018 Сюжети Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.Спортивна спільнота Покровська відзначила День шахтаря двома матчами. Так на полі стадіону «Юність» змагались ветерани спорту. Після чого естафету перехопила молодь. В рамках кубка міста з футболу відбулась фінальна гра. Download Premium WordPress Themes FreePremium WordPress Themes DownloadPremium WordPress Themes DownloadDownload WordPress Themesonline free courseDid you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Додати коментар Отменить ответ