У ДОБРОПІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ ВИКОРИСТАВ ЗБРОЮ ДЛЯ ЗАТРИМАННЯ ОЗБРОЄНОГО ПОРУШНИКА

На співробітників групи реагування патрульної поліції, які вночі прибули на виклик у м. Білицьке, кинувся чоловік з ножем. На заклики кинути зброю нападник не реагував, і поліцейський зробив попереджувальний постріл у повітря. Зловмисник затриманий, за фактом нападу на правоохоронця відкрито кримінальне провадження.
Сьогодні близько 00.20 на лінію 102 надійшло повідомлення від мешканця м.Білицьке про те, що троє п’яних невідомих вибивають двері в його квартирі. На місце події негайно виїхала група реагування патрульної поліції Добропільського відділення поліції.
Однак за вказаною адресою знаходився лише заявник, який перебував у стані алкогольного сп’яніння. Чоловік узяв ніж та пішов на поліцейських.
На вимоги поліції та попередження про застосування табельної зброї зловмисник не відреагував і кинувся на одного з працівників.
Поліцейський миттєво зреагував та зробив попереджувальний постріл вгору. 36-річний правопорушник був затриманий та доставлений до відділення поліції. Варто відзначити, що він неодноразово судимий. Ніж вилучено.
Відносно нападника відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 345 «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 3 років.
Покровський відділ поліції Донецької області