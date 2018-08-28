ГОРОСКОП НА 28 СЕРПНЯ

Овен (21.03 — 20.04)
У Овнів вірогідні конфлікти при взаємодії з оточенням. Каменем спотикання може стати юридичний або ідеологічний нюанс. Будь-яка напружена ситуація вирішиться до загального блага, якщо спиратися на дипломатичність, поважати закон або цінності опонента.
Телець (21.04 — 21.05)
Для Тельців темою дня може стати мода, естетика, пошук престижних і якісних послуг. Гарний момент для відвідування косметолога, дерматолога, стоматолога, юриста, дизайнера, сімейного психолога. Важлива подія може відбутися в колективі, де ви працюєте.
Близнюки (22.05 — 21.06)
Для Близнюків день романтичний і яскравий, ключова подія може запам’ятатися надовго. Часом не виключені сильні переживання, але все закінчиться благополучно. Зростає ймовірність пригод на відпочинку, у відрядженні.
Рак (22.06 — 23.07)
Ракам зірки радять зберігати душевну рівновагу, інакше сама позитивна ситуація обіцяє неприємні побічні ефекти, ділові або психологічні. Уміння знаходити «золоту середину» може стати в нагоді в домашній обстановці, у справах, пов’язаних з нерухомістю, врегулюванням партнерських відносин, вибором місця проживання.
Лев (24.07 — 23.08)
Атмосфера цієї доби сприяє Левам і підвищує їхню віру у власні можливості. День обіцяє позитивну віддачу від вашої індивідуальної ініціативи, незалежно від того, чи зробили ви її напередодні або деякий час назад.
Діва (24.08 — 23.09)
Дівам сьогодні не варто розраховувати на глибоке розуміння нюансів свого життя оточуючими. Шанси на приємне спілкування вищі, якщо ви вмієте підтримувати розмови на нейтральні теми . Можливі нові надходження та витрати.
Терези (24.09 — 23.10)
Сьогодні Терези володіють харизмою і удачливістю, а також схильністю до максималізму, прагненням «брати від життя все». Поточні завдання і дрібні рутинні обов’язки в цей день можуть виявитися тимчасово забуті.
Скорпіон (24.10 — 22.11)
Скорпіонам не варто концентруватися на вузьких особистих цілях, говорити занадто багато про себе, зациклюватися на індивідуальних відчуттях. Важливіше продемонструвати відданість колективній ідеї, або підтвердити свою репутацію людини, яка не підведе у складну хвилину.
Стрілець (23.11 — 21.12)
Стрільці сьогодні охоче беруть участь у житті суспільства чи колективу. Для багатьох представників знаку включення в загальні справи буде природною формою самовираження. Завбачливі і досвідчені Стрільці будуть думати при цьому не тільки про сьогодення, а й про майбутнє.
Козеріг (22.12 — 20.01)
Козерогів день закликає до цілеспрямованості і зібраності. Можливі вирішальні події в сфері нинішньої або майбутньої кар’єри, в значущих партнерських відносинах. Якщо ваші запити невеликі або пригнічені, ви можете зіткнутися з проявами чужої власності та амбітності.
Водолій (21.01 — 19.02)
Водолії можуть розраховувати на вдалий хід подій, виконання заповітних бажань. Проблемні сторони цього дня вас не торкнуться, якщо ви самі не будете свідомо прагнути до отримання гострих відчуттів.
Риби (20.02 — 20.03)
Сьогодні зірки пропонують Рибам ризикнути. Для багатьох Риб ризик буде неминучістю. Включення в ті або інші напружені захоплюючі події може відбутися без вашої волі, особливо, якщо для цього раніше вже був створена ґрунт, або, якщо у вашій натурі спочатку присутні авантюрні схильності.