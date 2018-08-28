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ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 28 СЕРПНЯ

28.08.2018 Варто знати Комментариев нет
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  • 1797 — США погодилися платити викуп Тунісу за те, щоб припинилося піратство щодо американських кораблів у Середземному морі.
  • 1850 — у Веймарі відбулася прем’єра опери Ріхарда Вагнера «Лоенгрін».
  • 1879 — після завершення британо-зулуської війни у 1879-му році британці заарештували зулуського короля Сетшвайо і вислали його із Зулуленда.
  • 1937 — в Японській імперії була заснована компанія «Toyota».
  • 1946 — США скористались правом вето на вступ до ООН таких країн, як Монгольська Народна Республіка та Народна Соціалістична Республіка Албанія. США підтримала Велика Британія.
  • 1963 — біля Меморіалу Лінкольна у Вашингтоні зібралися 200 тисяч учасників маршу протесту проти расової сегрегації та дискримінації. Перед ними зі своєю знаменитою промовою «В мене є мрія» виступив борець за громадянські права темношкірих громадян Америки Мартін Лютер Кінг.
  • 1988 — в Федеративній Республіці Німеччина відбувалися демонстраційні польоти, під час яких над американською авіабазою в Рамштайні зіткнулися три італійських літака, які виконували груповий політ — уламки літаків впали на землю у натовп спостерігачів, що призвело до загибелі 66 осіб.
  • 1990 — Ірак оголосив окупований Кувейт своєю 19-ю провінцією, перейменував місто-столицю Кувейт в Кадіму і утворив новий міський район, названий на честь Саддама Хусейна. Цього ж дня було сформовано новий маріонетковий уряд провінції Кувейт під керівництвом Алаа Хусейна.
  • 1996 — після 15 років подружнього життя і 4 років життя нарізно лондонський суд офіційно розлучив британського принца Чарльза і принцесу Діану.
  • 1999 — в столиці Малайзії Куала-Лумпурі відкрилася найвища на той час споруда — дві 88-поверхові башти-близнючки торгово-ділового центру «Петронас Тауер» заввишки 452 метри кожна. Загальна площа комплексу — близько мільйона квадратних метрів. Одну з башт займає штаб-квартира нафтової компанії Petronas, іншу — офіси ії партнерів та інших транснаціональних корпорацій.

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