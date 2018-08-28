ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 28 СЕРПНЯ 28.08.2018 Варто знати Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.1797 — США погодилися платити викуп Тунісу за те, щоб припинилося піратство щодо американських кораблів у Середземному морі.1850 — у Веймарі відбулася прем’єра опери Ріхарда Вагнера «Лоенгрін».1879 — після завершення британо-зулуської війни у 1879-му році британці заарештували зулуського короля Сетшвайо і вислали його із Зулуленда.1937 — в Японській імперії була заснована компанія «Toyota».1946 — США скористались правом вето на вступ до ООН таких країн, як Монгольська Народна Республіка та Народна Соціалістична Республіка Албанія. США підтримала Велика Британія.1963 — біля Меморіалу Лінкольна у Вашингтоні зібралися 200 тисяч учасників маршу протесту проти расової сегрегації та дискримінації. Перед ними зі своєю знаменитою промовою «В мене є мрія» виступив борець за громадянські права темношкірих громадян Америки Мартін Лютер Кінг.1988 — в Федеративній Республіці Німеччина відбувалися демонстраційні польоти, під час яких над американською авіабазою в Рамштайні зіткнулися три італійських літака, які виконували груповий політ — уламки літаків впали на землю у натовп спостерігачів, що призвело до загибелі 66 осіб.1990 — Ірак оголосив окупований Кувейт своєю 19-ю провінцією, перейменував місто-столицю Кувейт в Кадіму і утворив новий міський район, названий на честь Саддама Хусейна. Цього ж дня було сформовано новий маріонетковий уряд провінції Кувейт під керівництвом Алаа Хусейна.1996 — після 15 років подружнього життя і 4 років життя нарізно лондонський суд офіційно розлучив британського принца Чарльза і принцесу Діану.1999 — в столиці Малайзії Куала-Лумпурі відкрилася найвища на той час споруда — дві 88-поверхові башти-близнючки торгово-ділового центру «Петронас Тауер» заввишки 452 метри кожна. Загальна площа комплексу — близько мільйона квадратних метрів. Одну з башт займає штаб-квартира нафтової компанії Petronas, іншу — офіси ії партнерів та інших транснаціональних корпорацій.Premium WordPress Themes DownloadDownload Best WordPress Themes Free DownloadDownload WordPress Themes FreeDownload Premium WordPress Themes Freefree online courseDid you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:визначні дати, Визначні події, дати, Димитров, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ К Додати коментар Отменить ответ