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ЯКІ РОЗВАГИ ЧЕКАЛИ НА ПОКРОВЧАН У ДЕНЬ МІСТА

27.08.2018 Сюжети, Увага! Комментариев нет
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25 серпня Покровськ відзначив свій  143-й день народження. За ініціативою міського голови Руслана Требушкіна у Покровську збула організована святкова розважальна програма. Головною подією стала зйомка програми «Караоке на майдані» з Ігорем Кондратюком. Було помітно, що люди, що зібралися, дуже давно очікували на це шоу. Бажаючих співати було багато, але учасниками стали лише четверо — співробітник поліції Артем, жителька села Новоандріївка Марія, студентка Покровського педагогічного коледжу Владлена,  учень третього класу музичної школи по вокалу Данило та старшокласниця з Покровська — Валерія. До фіналу вийшли  Артем та Валерія, яка й  стала переможцем цього конкурсу.

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