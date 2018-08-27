ЯКІ РОЗВАГИ ЧЕКАЛИ НА ПОКРОВЧАН У ДЕНЬ МІСТА

25 серпня Покровськ відзначив свій 143-й день народження. За ініціативою міського голови Руслана Требушкіна у Покровську збула організована святкова розважальна програма. Головною подією стала зйомка програми «Караоке на майдані» з Ігорем Кондратюком. Було помітно, що люди, що зібралися, дуже давно очікували на це шоу. Бажаючих співати було багато, але учасниками стали лише четверо — співробітник поліції Артем, жителька села Новоандріївка Марія, студентка Покровського педагогічного коледжу Владлена, учень третього класу музичної школи по вокалу Данило та старшокласниця з Покровська — Валерія. До фіналу вийшли Артем та Валерія, яка й стала переможцем цього конкурсу.