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У РОДИНСЬКОМУ ВІДСВЯТКУВАЛИ ДЕНЬ МІСТА ТА ДЕНЬ ШАХТАРЯ

27.08.2018 Сюжети Комментариев нет
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День шахтаря — це велике свято не тільки для самих шахтарів, які роблять великий внесок для розвитку нашого Донецького краю, а й для всіх жителів Донеччини.

 

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