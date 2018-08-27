ПОСАДОВИМ ОСОБАМ ПАТ ШУ «ПОКРОВСЬКЕ» ПОВІДОМЛЕНО ПРО ПІДОЗРУ У ЗЛОЧИННІЙ НЕДБАЛОСТІ, ЩО ПРИЗВЕЛА ДО СМЕРТІ 19-РІЧНОГО ПРАКТИКАНТА

14 червня 2016 року на одній з дільниць ПАТ «Шахтоуправління «Покровське» від травм, отриманих від рухомих частин конвеєра, загинув 19-тирічний учень підземного гірника.
Після проведення органами досудового розслідування низки слідчих дій та довготривалих експертиз Красноармійською місцевою прокуратурою встановлені порушення у діях трьох працівників підприємства, які під час ремонту стикових з’єднань стрічок конвеєрів залишили практиканта без нагляду у небезпечній зоні дії рухомих частин конвеєра. Грубе нехтування положеннями Закону України «Про охорону праці», Гірничого закону України та Інструкції з навчання працівників шахт з боку вказаних осіб призвело до смертельного травмування юнака.
41-річному підземному гірнику, який був інструктором з проходження виробничої практики у загиблого хлопця, та двом підземним електрослюсарям 23 та 46 років повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей) КК України.
На даний час стосовно підозрюваних застосовано запобіжний захід в вигляді особистого зобов’язання. Якщо суд визнає провину чоловіків у смерті практиканта, їм загрожує покарання до 8-ми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3-х років.
Прес-служба прокуратури Донецької області