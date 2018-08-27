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НОВАЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ СИСТЕМИ E-RECEIPT

27.08.2018 Новини Комментариев нет
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Днями у Селидівському відділенні Покровської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області, відбулась зустріч у форматі «круглого столу» за участі заступника начальника-начальника Селидівського відділення Покровської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області Євгена Вікторовича Босенка з платниками податків на тему: «Новації та перспективи впровадження інноваційної електронної системи e-Receipt».

«На представників бізнесу очікують зміни у сфері застосування РРО, які дозволять спростити та здешевити процес його реєстрації та використання, що зможе покращити умови ведення господарської діяльності», — зазначив Євген Вікторович.

Він повідомив, що з 19.06.2018 набула чинності постанова Кабінету Міністрів України від 13.06.2018 № 472, якою затверджено відповідний Порядок.

Порядком передбачено, що учасниками експериментального проекту є виробники (постачальники) та користувачі новітніх моделей комплексів, зокрема удосконалених комп’ютерно-касових систем, які виявили зацікавленість щодо участі в цьому проекті.

Інноваційна система реєстрації та обліку РРО – e-Receipt, розроблена ДФС України, передбачає оnline реєстрацію пристроїв (персональні комп’ютери, планшети, смартфони) без подання до контролюючих органів будь-яких паперових документів та не потребуватиме абонентської плати за користування нею.

Е-Receipt може бути встановлена та підтримуватиметься будь-яким пристроєм. Ця система передбачає програмне забезпечення для платника (продавця), покупця та ДФС України, а також буде інтегрована з «Електронним кабінетом». Всі кейси цієї системи безкоштовні для її користувачів та не потребують абонентської плати за користування.

Наприкінці зустрічі Євген Босенко відповів на запитання платників податків.

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