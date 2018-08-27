ДО УВАГИ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ! З 10 ВЕРЕСНЯ ДІЮТЬ ТІЛЬКИ НОВІ БЮДЖЕТНІ РАХУНКИ!

Покровська ОДПІ Головного управління ДФС у Донецькій області нагадує , що з 2 липня 2018 р. почали діяти нові рахунки для зарахування доходів до державного та місцевих бюджетів. Звертаємо увагу, що рахунки для сплати ЄСВ не змінилися.
Для зручності платників та з метою уникнення втрати бюджету, встановлено перехідний період – до 11 вересня 2018 р. Тож, якщо податок чи збір був випадково перерахований на старий рахунок, він не втрачається і автоматично переадресується на нові рахунки відповідно до визначених призначень.
Починаючи з 10.09.2018 року зарахування буде здійснюватись виключно на нові рахунки.
Радимо платникам бути уважнішими при перерахуванні бюджетних платежів і використовувати для цього саме нові рахунки. Ознайомитись з ними можна на суб-сайті Головного управління ДФС у Донецькій області у розділі «Бюджетні рахунки».