ДОПОМОЖІТЬ ВСТАНОВИТИ ОСОБУ ЗАГИБЛОГО

23 серпня 2018 року у Покровську був виявлений труп невстановленого чоловіка.
Прикмети: на вигляд 60-70 років, зріст 160-170 см., сиве волосся, сива борода та вуса, блакитні очі.
Був одягнутий: брюки сірого кольору, сорочка жовтуватого кольору, кепка зеленуватого кольору з надписом «syngenta»
Якщо Ви маєте будь-яку інформацію про загиблого або у вас зникли знайомі чи родичі і довгий час не виходять на зв’язок, просимо повідомити за номером 050-020-98-46.
Покровський відділ поліції Донецької області.