ДЕНЬ ШАХТАРЯ У ПОКРОВСЬКУ : ВІЗИТ МЕРА І ВИСТУП ГУРТУ «ВРЕМЯ И СТЕКЛО» 27.08.2018 Сюжети, Увага! Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.26 серпня у Покровську пройшли урочистості до Дня шахтаря. Покровськ відзначив головне свято гірників грандіозним концертом. Місцеві творчі та спортивні колективи дарували свої виступи всім присутнім.Download Premium WordPress Themes FreeDownload WordPress Themes FreeFree Download WordPress ThemesPremium WordPress Themes Downloadfree online courseDid you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Додати коментар Отменить ответ