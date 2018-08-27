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ДЕНЬ ШАХТАРЯ У ПОКРОВСЬКУ : ВІЗИТ МЕРА І ВИСТУП ГУРТУ «ВРЕМЯ И СТЕКЛО»

27.08.2018 Сюжети, Увага! Комментариев нет
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26 серпня у Покровську пройшли урочистості до Дня шахтаря. Покровськ відзначив головне свято гірників грандіозним концертом. Місцеві творчі та спортивні колективи дарували свої виступи всім присутнім.

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