ГОРОСКОП НА 27 СЕРПНЯ

Овен (21.03 — 20.04)
Поспішність або не дипломатичність при зверненні в урядові установи, громадські організації, або керівництва може негативно позначитися на просуванні до мети. Будьте уважні в комерційних операціях, при роботі з документами і цінними паперами.
Телець (21.04 — 21.05)
День сприятливий, особливо для чоловіків Тельців, які займаються комерційною діяльністю. Посилюються аура, здатності до досягнення намічених цілей, діловитість. Жінки Тельці можуть бути обмануті в комерційних операціях. Відкладіть великі покупки. Намагайтеся також уникати в цей період скупчення людей та не відвідувати громадських місць.
Близнюки (22.05 — 21.06)
Можливо, сьогодні вам доведеться активно відстоювати свої життєві принципи, авторитет або погляди, інакше хід подій зміниться не на вашу користь. Досить імовірно, що жінок Близнюків чекає нове захоплення, в зв’язку з чим можливі серйозні зміни в особистому житті.
Рак (22.06 — 23.07)
Неправдиве повідомлення, неправильна оцінка ситуації або необачні обіцянки можуть призвести до ускладнень в роботі або в особистому житті. Відкладіть намічені справи – хтось намагається влаштувати вам пастку.
Лев (24.07 — 23.08)
Напружений день. Сьогодні не призначайте ніяких ділових зустрічей або любовних побачень, тому що буде надзвичайно важко прийти до спільної думки і згоди з принципових питань. Несприятливий день для Левів, зайнятих у сфері обслуговування.
Діва (24.08 — 23.09)
Суперечливий день, що вимагає рішучих дій, завзятості в досягненні мети, подолання перешкод. Через можливі невдачі доведеться відкласти вирішення деяких питань на майбутнє.
Терези (24.09 — 23.10)
Перша половина дня виявиться сприятливою для вирішення важливих питань, великих придбань, комерційних угод. Однак слід бути обачним і не допускати марнотратства – імовірний обман.
Скорпіон (24.10 — 22.11)
Категоричність у судженнях або нестриманість у вчинках, можуть негативно позначитися на відносинах з близькою людиною або призведуть до істотних фінансових втрат. Можливі домашні клопоти або витрати, пов’язані з хворобою родичів або з дітьми.
Стрілець (23.11 — 21.12)
День несприятливий для зустрічей, любовних побачень, сімейних відносин. Недобросовісне ставлення партнера або взаємне роздратування може призвести до повного розриву відносин. Слід уникати різких висловлювань або розмов на підвищених тонах.
Козеріг (22.12 — 20.01)
День сприятливий для комерційної діяльності, укладання контрактів і договорів, оформлення паперів. Не виключено, що чоловікам Козерогам сьогодні доведеться відправитися у відрядження або тривалу поїздку.
Водолій (21.01 — 19.02)
Критичний день, пов’язаний із самозахистом, відстоюванням життєвих принципів і поглядів. Утримайтеся від активної діяльності, фізичних навантажень, прогулянок, нових знайомств. Уникайте темряви і самотності.
Риби (20.02 — 20.03)
Ділова активність, ще не стабілізувалася. У будь-якій справі вам доведеться докладати набагато більше зусиль, ніж зазвичай. Інтриги, заздрість, несподівані перешкоди будуть затягувати здійснення ваших планів. Сьогодні слід дотримуватися обережності і гнучкості.