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ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 27 СЕРПНЯ

27.08.2018 Варто знати Комментариев нет
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  • 1783 — перший політ шарльєра — аеростата з оболонками, наповненими воднем.
  • 1813 — у Дрезденській битві Наполеон I Бонапарт переміг союзну австро-прусько-російську армію.
  • 1831 — Варшава капітулювала військам фельдмаршала Паскевича, фактично поклавши край Польському повстанню 1831 року.
  • 1859 — свердловина, пробурена Едвіном Дрейком у штаті Пенсильванія, дала першу нафту. Це була перша нафтова свердловина, технологія буріння якої знайшла широке розповсюдження. Цей день вважають початком «нафтової ери».
  • 1913 — о 18 годині 10 хвилин Нестеров на літаку «Ньєпор»-IV піднявся над київським Сирецьким військовим літовищем і на висоті 600 метрів уперше в світі здійснив знамениту «мертву петлю», що згодом стала називатися «петлею Нестерова».
  • 1916 — Королівство Румунія оголосило війну Австро-Угорській імперії.
  • 1938 — в Римі відбувся Другий Великий Збір Українських Націоналістів, який офіційно затвердив Андрія Мельника на посаді голови Проводу Українських Націоналістів(лідера ОУН)
  • 1939 — відбувся перший у світі політ реактивного літака. Це був He-178 німецького авіаконструктора Ернста Хейнкеля.
  • 1955 — вийшло перше видання Книги рекордів Гіннеса.
  • 1957 — проведені перші випробування радянської балістичної ракети Р-7.
  • 1977 — на Чорнобильській АЕС запустили в дію 1-й енергоблок.
  • 1991 — проголошення незалежності Молдови.
  • 2007 — ухвалено Відозву української інтелігенції з приводу спорудження пам’ятників російській імператриці Катерині.
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