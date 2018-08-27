ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 27 СЕРПНЯ 27.08.2018 Варто знати Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.1783 — перший політ шарльєра — аеростата з оболонками, наповненими воднем.1813 — у Дрезденській битві Наполеон I Бонапарт переміг союзну австро-прусько-російську армію.1831 — Варшава капітулювала військам фельдмаршала Паскевича, фактично поклавши край Польському повстанню 1831 року.1859 — свердловина, пробурена Едвіном Дрейком у штаті Пенсильванія, дала першу нафту. Це була перша нафтова свердловина, технологія буріння якої знайшла широке розповсюдження. Цей день вважають початком «нафтової ери».1913 — о 18 годині 10 хвилин Нестеров на літаку «Ньєпор»-IV піднявся над київським Сирецьким військовим літовищем і на висоті 600 метрів уперше в світі здійснив знамениту «мертву петлю», що згодом стала називатися «петлею Нестерова».1916 — Королівство Румунія оголосило війну Австро-Угорській імперії.1938 — в Римі відбувся Другий Великий Збір Українських Націоналістів, який офіційно затвердив Андрія Мельника на посаді голови Проводу Українських Націоналістів(лідера ОУН)1939 — відбувся перший у світі політ реактивного літака. Це був He-178 німецького авіаконструктора Ернста Хейнкеля.1955 — вийшло перше видання Книги рекордів Гіннеса.1957 — проведені перші випробування радянської балістичної ракети Р-7.1977 — на Чорнобильській АЕС запустили в дію 1-й енергоблок.1991 — проголошення незалежності Молдови.2007 — ухвалено Відозву української інтелігенції з приводу спорудження пам’ятників російській імператриці Катерині.Download Premium WordPress Themes FreeDownload Nulled WordPress ThemesFree Download WordPress ThemesPremium WordPress Themes Downloadonline free courseDid you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:визначні дати, Визначні події, дати, Димитров, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ К Додати коментар Отменить ответ