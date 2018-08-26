ГОРОСКОП НА 26 СЕРПНЯ

Овен (21.03 — 20.04)
Вірогідні проблеми з родичами або близькими друзями. Постарайтеся діяти більш обдумано, у спорах беріть верх не за рахунок емоцій, а внаслідок розумного підходу і звернення до логіки. День вдалий для одруження, гармонійних подружніх стосунків, розваг, сублімації статевої енергії.
Телець (21.04 — 21.05)
У першій половині дня вас чекає успіх, от тільки не беріться за справи, в яких слабо знаєтеся. Не переоцінюйте свої сили і можливості, вони не безмежні. У другій половині дня зайва самовпевненість може привести до проблем, травм або хвороби.
Близнюки (22.05 — 21.06)
Критичний день, пов’язаний з обманом, спокусами. Зірки рекомендують утримання, аскетизм, пост. Вірогідні нервові зриви, тому не йдіть на поводу у своїх емоцій. Виключіть агресивність і нетерпимість до чужої думки.
Рак (22.06 — 23.07)
Агресивність і пристрасть до лідерства можуть ускладнити відносини з партнерами і колегами. В цей день ви не будете схильні рахуватися з іншими. Помилкова впевненість в помилковості думки оточуючих вас людей, егоцентризм можуть призвести до фінансових втрат або великого скандалу.
Лев (24.07 — 23.08)
Зайва зарозумілість, імпульсивність, прагнення до ризику можуть стати причиною необачного вчинку або прийняття помилкового рішення. Не виключена несподівана пропозиція або зустріч з давніми партнерами по бізнесу. Несподівана звістка може перешкодити здійсненню задумів.
Діва (24.08 — 23.09)
Вкрай негативний день. Сьогодні очікуються жорстокі сутички з зовнішнім оточенням. Як ніколи раніше, слід проявляти терпіння і витримку. Недобросовісне ставлення партнерів або наклеп таємних недоброзичливців ускладнить рух до намічених цілей або негативно позначиться на результатах діяльності.
Терези (24.09 — 23.10)
Удача посміхається Терезам. Велика ймовірно поліпшення матеріального становища. Цілком можливо, що ви отримаєте пропозицію, яка змусить вас змінити сферу діяльності. Не довіряйте інтуїції. Перевірте свої ідеї здоровим глуздом, порадьтеся з друзями.
Скорпіон (24.10 — 22.11)
Бюджет повільно, але вірно поліпшується. Зірки пропонують вам саме сьогодні розпочинати налагодження контактів з діловими партнерами. Однак остаточний результат справ буде залежати тільки від вашої працездатності. У другій половині дня можливі легкі сварки з близькими людьми.
Стрілець (23.11 — 21.12)
Напружений день, що несе інтриги суперників, заздрість і підступи недоброзичливців. Несподівані перешкоди можуть негативно позначитися на просуванні справ. Вірогідні побутові клопоти, пов’язані з ремонтом, непередбаченими витратами або діями одного з домочадців.
Козеріг (22.12 — 20.01)
Сьогодні вам загрожують непорозуміння у відносинах з колегами або начальством. Вірогідні неприємне звістка або несподівана зустріч, яка змусить вас змінити намічені плани. Можливо, вам запропонують нову посаду або у вас з’явиться можливість додаткового заробітку.
Водолій (21.01 — 19.02)
Сприятливий день для духовного зростання, набуття внутрішньої незалежності і цілительства. Виключіть вживання алкогольних напоїв та їжу тваринного походження. Сьогодні слід проявляти великодушність і щедрість. Вірогідні грошові надходження, виграш або подарунок від близької людини.
Риби (20.02 — 20.03)
День може бути важким, принести суєту і розчарування, якщо ви не будете шукати способи зміцнення власних позицій, проявляти ініціативу та наполегливість. Ймовірні перешкоди, пов’язані або з отриманням нового місця, або з досягненням поставленої мети. Увечері не виключено погіршення самопочуття. Якщо у вас є можливість усамітнитися, скористайтеся нею.