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ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 26 СЕРПНЯ

26.08.2018 Варто знати Комментариев нет
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  • 1071 — у битві поблизу Манцикерта турки-сельджуки на чолі з Алп-Арсланом розгромили візантійську армію імператора Романа IV Діогена і взяли його в полон.
  • 1278 — відбулася битва під Дюрнкрутом, найбільша битва лицарських часів у Європі. Сили короля Німеччини Рудольфа I та короля Угорщини Ласло IV Кунарозгромили війська короля Богемії Пржемисла Отакара II.
  • 1498 — Мікеланджело одержав замовлення на створення скульптурної групи для собору святого Петра в Римі. «П’єта», чи «Оплакування Христа», виконана з цільного блоку каррарського мармуру, стала одним із найзнаменитіших його творінь.
  • 1657 — у Чигирині Гетьманом України (до повноліття Юрія Хмельницького) обрано Івана Виговського.
  • 1728 — Вітус Беринг відкрив протоку між Азією й Америкою, що одержала назву Берингова протока.
  • 1789 — прийняття Декларації прав людини і громадянина Установчими зборами в Королівстві Франція.
  • 1791 — американець Джон Фітч запатентував пароплав, продемонстрований ще 4 роками раніше.
  • 1813 — почалася Дрезденська битва. Наступного дня Наполеон переміг союзну прусько-австро-російську армію.
  • 1833 — члени експедиції Джона Росса виявлені на острові Баффін (арктична Канада) після трьох років проживання серед місцевих племен.
  • 1847 — проголошена Республіка Ліберія — перша незалежна держава в чорній Африці.
  • 1907 — закований у ланцюзі й кинутий у воду ілюзіоніст Гаррі Гудіні сплив на поверхню через 57 секунд.
  • 1914 — засновано футбольний клуб Палмейрас.
  • 1918 — Волт Дісней підробив свої документи, «збільшивши» собі вік, щоб піти на службу в Червоний Хрест.
  • 1918 — дипломатичні представники Української Держави й Османської імперії обмінялися грамотами з нагоди ратифікації Брестського мирного договору.
  • 1926 — в Королівстві Італія створений футбольний клуб «Фіорентина».
  • 1939 — помилково один німецький загін вторгся в Польську республіку, зробивши перші постріли Другої світової війни.
  • 1939 — в Римі відбувся ІІ Великий збір Українських націоналістів, що ухвалив політичну програму Організації українських націоналістів, головою ОУН переобрано А. Мельника.
  • 1946 — вийшла у світ книга Джорджа Орвелла «Колгосп тварин».
  • 1946 — Норма Бейкер підписала контракт із кіностудією XX Century Fox. Її стали звати Мерілін Монро.
  • 1968 — у США вийшов сингл The Beatles «Hey Jude» — перший продукт створений групою фірми грамзапису «Apple Records».
  • 1970 — останній виступ американського рок-музиканта Джимі Гендрікса.
  • 1972 — у Мюнхені відкрилися XX Олімпійські ігри. Спортивні змагання затьмарив терористичний акт проти ізраїльських спортсменів.
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