ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 26 СЕРПНЯ 26.08.2018 Варто знати Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.1071 — у битві поблизу Манцикерта турки-сельджуки на чолі з Алп-Арсланом розгромили візантійську армію імператора Романа IV Діогена і взяли його в полон.1278 — відбулася битва під Дюрнкрутом, найбільша битва лицарських часів у Європі. Сили короля Німеччини Рудольфа I та короля Угорщини Ласло IV Кунарозгромили війська короля Богемії Пржемисла Отакара II.1498 — Мікеланджело одержав замовлення на створення скульптурної групи для собору святого Петра в Римі. «П’єта», чи «Оплакування Христа», виконана з цільного блоку каррарського мармуру, стала одним із найзнаменитіших його творінь.1657 — у Чигирині Гетьманом України (до повноліття Юрія Хмельницького) обрано Івана Виговського.1728 — Вітус Беринг відкрив протоку між Азією й Америкою, що одержала назву Берингова протока.1789 — прийняття Декларації прав людини і громадянина Установчими зборами в Королівстві Франція.1791 — американець Джон Фітч запатентував пароплав, продемонстрований ще 4 роками раніше.1813 — почалася Дрезденська битва. Наступного дня Наполеон переміг союзну прусько-австро-російську армію.1833 — члени експедиції Джона Росса виявлені на острові Баффін (арктична Канада) після трьох років проживання серед місцевих племен.1847 — проголошена Республіка Ліберія — перша незалежна держава в чорній Африці.1907 — закований у ланцюзі й кинутий у воду ілюзіоніст Гаррі Гудіні сплив на поверхню через 57 секунд.1914 — засновано футбольний клуб Палмейрас.1918 — Волт Дісней підробив свої документи, «збільшивши» собі вік, щоб піти на службу в Червоний Хрест.1918 — дипломатичні представники Української Держави й Османської імперії обмінялися грамотами з нагоди ратифікації Брестського мирного договору.1926 — в Королівстві Італія створений футбольний клуб «Фіорентина».1939 — помилково один німецький загін вторгся в Польську республіку, зробивши перші постріли Другої світової війни.1939 — в Римі відбувся ІІ Великий збір Українських націоналістів, що ухвалив політичну програму Організації українських націоналістів, головою ОУН переобрано А. Мельника.1946 — вийшла у світ книга Джорджа Орвелла «Колгосп тварин».1946 — Норма Бейкер підписала контракт із кіностудією XX Century Fox. Її стали звати Мерілін Монро.1968 — у США вийшов сингл The Beatles «Hey Jude» — перший продукт створений групою фірми грамзапису «Apple Records».1970 — останній виступ американського рок-музиканта Джимі Гендрікса.1972 — у Мюнхені відкрилися XX Олімпійські ігри. Спортивні змагання затьмарив терористичний акт проти ізраїльських спортсменів.Download WordPress ThemesDownload Premium WordPress Themes FreePremium WordPress Themes DownloadDownload Best WordPress Themes Free Downloadudemy paid course free downloadDid you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:визначні дати, Визначні події, дати, Димитров, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ К Додати коментар Отменить ответ