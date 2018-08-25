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МИРНОГРАД ВІДЗНАЧИВ ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

25.08.2018 Сюжети Комментариев нет
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У Мирнограді пройшла низка заходів в рамках святкування Дня Незалежності України.

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