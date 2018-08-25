ГОРОСКОП НА 25 СЕРПНЯ

Овен (21.03 — 20.04)
Зірки віщують Овну море спілкування! Навіть якщо він не буде до цього прагнути, доля, швидше за все, змусить Овна вилізти зі своєї домашньої барлоги, відкрившись назустріч світу і людям. Втім, піддавшись цьому пориву, Овен не пошкодує: саме його чекають знайомства та зустрічі, які можуть виявитися досить ефективними.
Телець (21.04 — 21.05)
Яку б мету не ставив перед собою Тілець, він має всі шанси до неї наблизитися. В його гороскопі будуть переважати рішучість, переконаність у своїй правоті і величезна внутрішня сила. Завдяки цим якостям, Телець здатний будь-яку ситуацію обернути на свою користь і наблизити здійснення заповітної мрії.
Близнюки (22.05 — 21.06)
У Близнюків будуть загострені всі органи чуття: слух, зір, дотик, нюх. Зірки радять їм скористатися цим, щоб отримати справжнє задоволення від таких простих речей, як музика, кіно, хороша їжа або ж ніжний дотик улюблених рук.
Рак (22.06 — 23.07)
Рак може відрізнятися зайвою категоричністю, бачачи світ у чорно-білих тонах: «так» або «ні», «добре» або «погано» – як ніби третього не дано! Його категоричність і вимогливість навряд чи припадуть до душі оточуючим.
Лев (24.07 — 23.08)
У гороскопі Лева будуть переважати яскраві, сонячні емоції. Завдяки їм, де б Лев не знаходився, він здатний блищати! Єдиний «мінус»: через своє емоційне піднесення, йому буде нелегко займатися побутовими справами, а копітка робота може постраждати через нестачу у Лева уважності.
Діва (24.08 — 23.09)
У Діви буде шанс зіткнутися зі своїм минулим. Це може бути старий фотоальбом або несподівано нахлинули спогади. Не виключений і такий варіант, що Діва зустрінеться з людиною, яку давно не бачила, захоче відновити старий проект, або випливе на світ стара сімейна таємниця.
Терези (24.09 — 23.10)
Завдяки своїй комунікабельності, Терези зуміють знайти спільну мову з ким завгодно! День наділяє їх харизмою, умінням утримувати увагу співрозмовника і заражати своїм ентузіазмом. Завдяки цьому, їм буде відмінно вдаватися все, що пов’язане з кар’єрою, просуванням, переговорами і спілкуванням.
Скорпіон (24.10 — 22.11)
Скорпіон може бути надто безтурботним з грошима! День наділяє його життєлюбством і авантюрною жилкою, через що Скорпіон здатний на непродумані витрати. Його легковажність може призвести до непотрібних покупок, кидання грошей на вітер (на задоволення і розваги), ризикованим вкладенням.
Стрілець (23.11 — 21.12)
Справи у Стрільця обіцяють просуватися легко, ніби самі собою! Втім, це не означає, що на його шляху зовсім не виявиться перешкод – просто Стрілець здатний жартома обходити виниклі перепони, а якісь складнощі і зовсім подолає, навіть не помітивши. Багато в чому це заслуга інтуїції Стрільця – вона у нього буде на висоті – а також гарного настрою і сонячного відношення до життя.
Козеріг (22.12 — 20.01)
Козеріг буде сповнений суперечливих емоцій, які здатні охопити його з головою! Він би і радий не піддаватися, але зробити це буде складно: день схиляє Козерога не тільки до емоційності, але і до спонтанності вчинків і почуттів.
Водолій (21.01 — 19.02)
Зірки обіцяють: мрії і фантазії Водолія будуть настільки яскравими, що здатні впливати на реальність! Зірки радять йому не просто бездумно витати в хмарах, а зробити це з ладу. Щоб його мрії збулися, Водолію необхідно як слід на них зосередитися. Якщо його бажання здійсненні, Водолій, візуалізуючи їх, підвищить шанс того, що вони з часом здійсняться. Що це: чари, самообман або просто потрібний настрій? Якщо Водолій не спробує, то так і не дізнається цього.
Риби (20.02 — 20.03)
Рибам просто необхідно дізнатися чи спробувати щось нове: їх допитливість не знає меж! Найкраще їм будуть вдаватися навчання і наукова праця, на дозвіллі ж Рибам варто заповнити якісь прогалини у своїх знаннях або досвід – наприклад, відправитися в музей, в кіно або в місце, де вони ще не бували. Навіть готуючи вечерю, Риби можуть відступити від звичних рецептів. Крім того, Риби підкорять кого завгодно своїм амплуа прекрасного співрозмовника – переймаючи чужий досвід, вони налаштовані більше слухати, ніж говорити.