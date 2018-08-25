В ЗОНІ ООС ЗАГИНУВ НАШ ЗЕМЛЯК 25.08.2018 Новини Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.23.08.2018 при виконанні службових обов’язків в зоні проведення ООС, в Луганській обл. загинув наш земляк, ст. солдат Андрій Олександрович Чирва, повідомляє Покровсько-Ясинуватський Військкомат.Про місце та час поховання буде повідомлено додатково.Download WordPress Themes FreeDownload Best WordPress Themes Free DownloadDownload WordPress ThemesFree Download WordPress Themesfree download udemy courseDid you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Додати коментар Отменить ответ