ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 25 СЕРПНЯ 25.08.2018 Варто знати Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.1604 — Лжедмитрій I з польсько-українським військом почав похід на Москву1609 — Галілео Галілей продемонстрував венеціанській раді дожів новий пристрій — телескоп1621 — в табір під Хотином на підмогу королю Володиславу проти османів прибуло 45 000 козаків з Яцьком Бородавкою.1718 — французи заснували в Північній Америці Новий Орлеан1792 — прибула задунайська козацька флотилія в Темрюк. Там рівно через 100 років в пам’ять про цю подію спорудили пам’ятник запорожцям.1793 — революційні французькі війська взяли Марсель1825 — Уругвай проголосив незалежність від Бразильської імперії1830 — у Брюсселі почалося повстання проти голландців1912 — у Республіці Китай засновано партію Гоміньдан («партія народної держави»)1915 — німецькі війська взяли Брест-Литовськ1918 — вийшов у світ перший номер редагованої Янкою Купалою газети «Звон»(Дзвін).1929 — дирижабль «Граф Цепеллін», що вилетів із Токіо, прибув до Сан-Франциско1933 — домовленість між урядом Третього Рейху та єврейською адміністрацією в Палестині, яка дозволяла німецьким євреям переїхати до Палестини та іншіх країн1944 — американська 4-та піхотна дивізія та французька 2-га танкова дивізія визволили Париж від німецьких військ, більшість із яких здалася в полон.1991 — під час війни Хорватії за незалежність почалася битва за Вуковар.Download Nulled WordPress ThemesFree Download WordPress ThemesDownload Premium WordPress Themes FreeFree Download WordPress Themesfree online courseDid you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:визначні дати, Визначні події, дати, Димитров, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ К Додати коментар Отменить ответ