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ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 25 СЕРПНЯ

25.08.2018 Варто знати Комментариев нет
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  • 1604 — Лжедмитрій I з польсько-українським військом почав похід на Москву
  • 1609 — Галілео Галілей продемонстрував венеціанській раді дожів новий пристрій — телескоп
  • 1621 — в табір під Хотином на підмогу королю Володиславу проти османів прибуло 45 000 козаків з Яцьком Бородавкою.
  • 1718 — французи заснували в Північній Америці Новий Орлеан
  • 1792 — прибула задунайська козацька флотилія в Темрюк. Там рівно через 100 років в пам’ять про цю подію спорудили пам’ятник запорожцям.
  • 1793 — революційні французькі війська взяли Марсель
  • 1825 — Уругвай проголосив незалежність від Бразильської імперії
  • 1830 — у Брюсселі почалося повстання проти голландців
  • 1912 — у Республіці Китай засновано партію Гоміньдан («партія народної держави»)
  • 1915 — німецькі війська взяли Брест-Литовськ
  • 1918 — вийшов у світ перший номер редагованої Янкою Купалою газети «Звон»(Дзвін).
  • 1929 — дирижабль «Граф Цепеллін», що вилетів із Токіо, прибув до Сан-Франциско
  • 1933 — домовленість між урядом Третього Рейху та єврейською адміністрацією в Палестині, яка дозволяла німецьким євреям переїхати до Палестини та іншіх країн
  • 1944 — американська 4-та піхотна дивізія та французька 2-га танкова дивізія визволили Париж від німецьких військ, більшість із яких здалася в полон.
  • 1991 — під час війни Хорватії за незалежність почалася битва за Вуковар.
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