Народні прикмети на 24 серпня
Прийнято було стригти овець і займатися обробкою, виготовленням речей на зиму.
- Якщо вітер, який раніше дув кілька днів, нарешті, припиняється, то можна сподіватися на хорошу погоду незабаром
- Дощ під час сходу сонця — прикмета до того, що негода триватиме протягом декількох днів
- Якщо день Евпла випадає на молодик, і в цей час стоїть ясна погода — у вересні дощів буде дуже мало
- Вранці туман стелиться над поверхнею водоймищ — прикмета того, що буде кілька погожих днів