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ПРИКМЕТИ НА 24 СЕРПНЯ

24.08.2018 Варто знати Комментариев нет
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Народні прикмети на 24 серпня

Прийнято було стригти овець і займатися обробкою, виготовленням речей на зиму.

  1. Якщо вітер, який раніше дув кілька днів, нарешті, припиняється, то можна сподіватися на хорошу погоду незабаром
  2. Дощ під час сходу сонця — прикмета до того, що негода триватиме протягом декількох днів
  3. Якщо день Евпла випадає на молодик, і в цей час стоїть ясна погода — у вересні дощів буде дуже мало
  4. Вранці туман стелиться над поверхнею водоймищ — прикмета того, що буде кілька погожих днів

 

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