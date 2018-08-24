ПРИВІТАННЯ ЮРІЯ КАРМАЗІНА З ДНЕМ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

«Дорогий Український Народе!
Від усього серця вітаю вас із Днем незалежності – світлим святом Відродження Української Державності. Це не просто День Відродження Держави. Це свято пам’яті про цілі покоління наших предків, що творили націю і боролися за державність, а також день, коли варто думати про день завтрашній, про майбутні покоління, про нашу відповідальність перед історією.
Чому саме Відродження? Не всі пам’ятають, що 22 січня 1918 року, в столиці України — Києві, на Софійському майдані був проголошений IV-й Універсал Української Центральної Ради, в якому говорилось: «Однині Українська Народна Республіка стає самостійною, ні від кого незалежною, вільною, суверенною Державою Українського Народу».
Нас підтримали 42 країни світу, а тому числі і Росія була змушена визнати нашу незалежність і суверенність. Але невдовзі внаслідок віроломної російсько-більшовицької агресії і окупації Українська держава була поневолена Росією аж до 1991 року. Якби ми пам’ятали та надали значення 1919—1920 рокам страшної окупації Росії нашої незалежності, можливо ми не були б змушені знову захищатись від московського загарбника та не мали б стільки жертв та втрат наших територій, які нагло та цинічно, як і в ті часи, окупувала Росія.
День незалежності – це день, у якому щорічно зустрічаються Минуле і Майбуття України. Минуле має вселяти мудрість. Майбуття повинно виховувати в нас відповідальність за прийняття рішень.
У ці спекотні серпневі дні календар історії відраховує 27 річницю незалежності України. Нелегкими і, далеко не безхмарними, видалися ці роки. Довелося йти важким шляхом соціально-економічних перетворень, створювати практично заново державні інститути, нові правила і стандарти життя.
Ідея відродження незалежної держави жила, незмінно прокладаючи собі дорогу від розпаду Київської Русі аж до прийняття Верховною Радою Акту проголошення незалежності України та Всеукраїнського референдуму 1991 року. Тоді народ раз і назавжди вирішив: державі Україна бути!
Було прийнято нову Конституцію посткомуністичної доби, затверджено державні символи: прапор, герб та гімн України. Відбулося правове оформлення держави. Налагоджено функціонування державних інституцій, створено повноцінний дипломатичний корпус, будується демократичний суспільний лад.
27 років тому перед нашою країною постало надзвичайне завдання: створити державний механізм, збройні сили, налагодити взаємовідносини з навколишнім світом, сформувати систему місцевого самоврядування. І головне – будувати незалежну суверенну Україну за принципом демократії, політичної та економічної свободи.
З проголошенням незалежності України світ почав рахуватися з нами. Протягом лише перших трьох місяців після референдуму 1991 року Україну, як незалежну державу, визнали 140 країн. Ми стали органічною частиною світової спільноти.
Шановні співвітчизники! У День незалежності України звертаюся до вас, усіх працівників сільського господарства, робітників і службовців, нашої інтелігенції, ветеранів війни і праці, учнів, людей різних політичних і релігійних поглядів із закликом: давайте будемо єдині в наших прагненнях і справах у розбудові незалежності України. Йдеться ж бо про надто серйозні речі. Про долю нашого Народу. Про наше майбутнє суспільство. Йдеться про будівництво правової демократичної держави.
Доля України – це доля всіх, хто живе під високим синім українським небом, працює на рідній землі. Вони рівні серед рівних, вільні громадяни України.
Ми знаємо – це зроблять тільки повага до людської гідності, свобода, демократія і справедливість. Це наші цінності. В них – наша єдність, в них – наша сила. І ми готові стати на їх захист.
Незалежність – символ нашої нації. Вона нагадує нам – якого ми славного роду діти. Ми зможемо подолати всі труднощі. У нас досить таланту і сили здійснити задумане.
Традиційно склалося так, що чергова річниця Незалежності України – не тільки час, коли треба підбити підсумки пройденого країною, але й дата, коли належить дати відповіді на найбільш актуальні питання сучасної доби.
Дорогий Український Народе, щиро вітаю вас з Днем незалежності України! Щастя і процвітання вільній незалежній соборній Україні! Слава вам, слава кожному із нас, слава Господу Богу і слава Україні! Здоров’я кожному із вас, добра, віри, благополуччя в родинах і довгих років життя. Україні потрібні ваші руки, ваш талант, ваш патріотизм, ваше вміння жити на українській землі та бути українцем!
Нова доба відкриває нові можливості та перспективи для кожного з нас. Ми маємо створити такі умови життя, які були б гідні громадянина України.
А сподіватися нам є на що. Бо головний скарб країни – це ви, його жителі, працьовиті люди, які всупереч усім труднощам, примножуєте її честь, дбаєте про могутність держави.
Цей день незалежності ми святкуємо зі сльозами на очах, пам’ятаючи тисячі жертв, що полягли, виборюючи незалежність під час неоголошеної війни проти нас Путінським режимом і терористами, яких вони зростили і озброїли та окупувавши Український Крим та деякі території Донецької та Луганської областей.
Впевнений, що вже найближчим часом всі ми відчуємо гордість перемоги над окупантами і терористами та повернемо тимчасово окуповані території, бо Україна об’єдналась!
Від щирого серця й від усієї душі бажаю щастя, добра, достатку, миру, сили і натхнення в усіх ваших справах на благо України й нашого талановитого Народу! Нехай мрія про краще майбутнє окриляє вас на нові добрі починання, в ім’я соборної незалежної демократичної процвітаючої України — надійної запоруки добробуту й щасливого життя її Народу.
Невичерпного вам джерела віри, надії й любові до України і нехай оберігає Вас Господь!
Наша мета – незалежна, суверенна, неподільна, демократична, сильна, заможна і процвітаюча Україна!
Слава Україні і Героям України, Слава Українському Народу!»
З повагою, Юрій Кармазін