ПРИВІТАННЯ З ДНЕМ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ ВІД ОЛЕКСАНДРА КУЦЯ

Наш народ йшов до цієї мети крізь століття боротьби й випробувань, але зумів вистояти і перемогти, зберегти свою мову та культуру.
На 27-му році незалежності нам є чим пишатися: для українців відкриті європейські кордони; країна відродила свою армію; посилила авторитет у світі.
Так, на жаль, і сьогодні за своє споконвічне прагнення до свободи Україна продовжує платити високу ціну. Ми вкотре зі зброєю в руках боронимо свою землю. Увесь цивілізований світ знає: нам не потрібно чужого, ми хочемо лише повернути своє. За нами правда, а значить — і перемога: синьо-жовтий прапор обов’язково замайорить над Донецьком, Луганськом, Сімферополем та Севастополем. Я щиро бажаю цього усім нам.
Щастя, миру, успіхів і гараздів! Зі святом!
Слава Україні!