Напередодні Дня Незалежності та щорічної наради послів Міністерство закордонних справ України біля центрального входу (пл. Михайлівська, 1) відкрило для вільного доступу вуличну фотовиставку “Культурна дипломатія України: світовий тріумф Щедрика”, яка популяризує історичні гастролі Української Хорової Капели (УРК) (1919-1924 роки), під час яких було презентовано світу пісню “Щедрик”, яка нині є найбільш пізнаваною різдвяною піснею у світі.
Проект по відзначенню 100-річчя з початку гастролей УРК країнами Європи та Америки було ініційовано підприємцями Донеччини, Покровською (Донецька область) та Тульчинською (Вінницька область) міськими Радами.
Наступним етапом Проекту є демонстрація за підтримки Українського інституту національної пам’яті виставки у період вересень-грудень 2018 р. регіонами України, а також презентація першого фестивалю «Наше Різдво на Донеччині» в місті Покровськ (грудень 2018 року), в рамках якого передбачається всеукраїнський конкурс хорових колективів України “Щедрик-фест”.
Хор — переможець конкурсу здійснить у травні-грудні 2019 року за підтримки Асоціації Хорів Європи (European Choral Association) ювілейне турне країнами Європи (Австрія, Бельгія, Великобританія, Німеччина, Франція, Чехія, Швейцарія) і Америки (США, Канада).
Турне має на меті не тільки популяризацію історії «Щедрика», а і просування українських економічних інтересів за підтримки культурної дипломатії України.
У зв’язку з цим, за участю Торгово-промислової палати України та Українського союзу промисловців та підприємців розробляється презентаційна програма гастролей, яка буде передбачати просування українських торгових марок і товарів на світовому ринку, пошук міжнародних партнерів для залучення інвестицій до економіки України та відновлення інфраструктури, створення нових робочих потужностей для населення, яке проживає в Донбасі на контрольованих Україною територіях, а після встановлення миру — на території всієї Донеччини.
8 вересня фотовиставка буде урочисто відкрито у Вінниці під час святкування 655-ти річчя міста.