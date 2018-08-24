ГОРОСКОП НА 24 СЕРПНЯ

Овен (21.03 — 20.04)
Овен сьогодні схильний до впливу пліток, здатний ділити всіх людей на хороших і поганих. В його палітрі всього дві фарби — біла і чорна.
Телець (21.04 — 21.05)
День сприятливий для наведення порядку у всіх справах, де відчувається напруга. Не варто ризикувати тим, що представляє для вас цінність.
Близнюки (22.05 — 21.06)
Близнюкам доведеться займатися домашніми справами, доробити ремонт. Для збереження бюджету не намагайтеся роздати гроші в борг або вкласти їх в сумнівні підприємства.
Рак (22.06 — 23.07)
Цей день може перевірити Раків на міцність. Охочих, відібрати що-небудь у них, чи нашкодити Ракам буде предостатньо.
Лев (24.07 — 23.08)
День підходить для активних дій і розширення кола ділових знайомств. Ви можете отримати цікаву пропозицію. Вдасться вирішити спірні питання.
Діва (24.08 — 23.09)
Зірки пророкують Дівам чудовий і насичений день. Події в особистому житті виявляться знаковими, тому не пропустіть їх.
Терези (24.09 — 23.10)
Положення планет веде до поліпшення матеріального становища Терезів. Їм вдасться заробити гроші завдяки новим, оригінальним ідеям.
Скорпіон (24.10 — 22.11)
Беріться за вирішення будь-яких проблем. Підтримкою стане турбота з боку коханої людини. День сприятливий для нових знайомств, зустрічей зі старими друзями та спілкування з колегами.
Стрілець (23.11 — 21.12)
Стрілець буде, немов пророк, розуміти і передбачати будь-які ситуації. У роботі на вас рівняються, а в особистому житті хвалять і пишаються.
Козеріг (22.12 — 20.01)
Цей день не можна назвати фатальним, скоріше, це день випробувань. Козероги пройдуть через перешкоди, випробування, спокуси і жорстокий вибір.
Водолій (21.01 — 19.02)
Нові справи краще не починати. Намагайтеся більше відпочивати і не навантажувати себе зайвими проблемами. Можна зайнятися переоцінкою взаємовідносин з деякими людьми.
Риби (20.02 — 20.03)
Зірки не рекомендують Рибам прагнути до лідерства на роботі. Отже ви довели свою спроможність у професійному сенсі.