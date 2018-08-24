ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 24 СЕРПНЯ 24.08.2018 Варто знати Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.79 — виверження Везувію. Міста Помпеї, Геркуланум і Стабії поховані під вулканічним попелом410 — вестготи під керівництвом Аларіха захопили та розграбували Рим1572 — Варфоломіївська ніч, бійня гугенотів у Королівстві Франція1720 — засновано Сардинське королівство1853 — випущено перші картопляні чипси1941 — створено головний підрозділ Сил спеціальних операцій Британської армії SAS (Спеціальна повітряна служба)1942 — відбулася Битва біля східних Соломонових островів між авіаносцями США та Японської імперії під час Другої Світової війни1949 — набрав чинності договір про створення НАТО1968 — Франція провела перші випробування ядерної зброї1991 — Верховна Рада Української РСР прийняла Акт проголошення незалежності України (День Незалежності України)1995 — випущено Windows 951995 — УПЦ канонізувала Преподобного Йоана Затворника, Святогірського чудотворця2004 — в результаті терактів зазнали катастрофу літаки Ту-154Б-2 і Ту-134А-32006 — Плутон перестав вважатися планетою Сонячної системи і перейшов у розряд карликових планет.2006 — представники п’яти православних церков України прочитали першу спільну молитву в Софійському соборі.Download Nulled WordPress ThemesFree Download WordPress ThemesDownload WordPress ThemesFree Download WordPress Themesdownload udemy paid course for freeDid you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:визначні дати, Визначні події, дати, Димитров, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ К Додати коментар Отменить ответ