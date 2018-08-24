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ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 24 СЕРПНЯ

24.08.2018 Варто знати Комментариев нет
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  • 79 — виверження Везувію. Міста Помпеї, Геркуланум і Стабії поховані під вулканічним попелом
  • 410 — вестготи під керівництвом Аларіха захопили та розграбували Рим
  • 1572 — Варфоломіївська ніч, бійня гугенотів у Королівстві Франція
  • 1720 — засновано Сардинське королівство
  • 1853 — випущено перші картопляні чипси
  • 1941 — створено головний підрозділ Сил спеціальних операцій Британської армії SAS (Спеціальна повітряна служба)
  • 1942 — відбулася Битва біля східних Соломонових островів між авіаносцями США та Японської імперії під час Другої Світової війни
  • 1949 — набрав чинності договір про створення НАТО
  • 1968 — Франція провела перші випробування ядерної зброї
  • 1991 — Верховна Рада Української РСР прийняла Акт проголошення незалежності України (День Незалежності України)
  • 1995 — випущено Windows 95
  • 1995 — УПЦ канонізувала Преподобного Йоана Затворника, Святогірського чудотворця
  • 2004 — в результаті терактів зазнали катастрофу літаки Ту-154Б-2 і Ту-134А-3
  • 2006 — Плутон перестав вважатися планетою Сонячної системи і перейшов у розряд карликових планет.
  • 2006 — представники п’яти православних церков України прочитали першу спільну молитву в Софійському соборі.
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