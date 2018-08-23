ГОРОСКОП НА 23 СЕРПНЯ

Овен (21.03 — 20.04)
День має неоднозначну характеристику. Перша половина дня сприятлива для спілкування і встановлення нових відносин, обіцяє підтримку вищих сил і впливових покровителів. Можливе отримання звістки, яка потягне за собою великі та приємні зміни в особистому житті або в сфері професійної діяльності. Всі проблеми другої половини дня пов’язані з дітьми і міжособистісними відносинами.
Телець (21.04 — 21.05)
День відпочинку, знаходження нових джерел енергії. Сприятливий день для спільних заходів чи колективного відпочинку. У першій половині дня вірогідні домашні клопоти або проблеми особистого характеру. Погана звістка може довести напругу до межі. Постарайтеся провести більше часу на відкритому повітрі. Увечері ймовірні ускладнення в стосунках з дітьми або сварка між партнерами по шлюбу.
Близнюки (22.05 — 21.06)
Напружений, суперечливий день. Успіх будь-якого починання може виявитися сумнівним. Чоловікам Близнюкам слід очікувати появи на шляху труднощів або недоброзичливого ставлення. Зірки не рекомендують діяти напролом, особливо якщо нові задуми не обіцяють принести швидкого результату.
Рак (22.06 — 23.07)
Несприятливий день – день серйозних провокацій та конфліктів. Не виключено з’ясування відносин з оточуючими вас людьми. Будьте гранично уважні і обережні з близькими. Доля посилає вам випробування, перевіряє вас на міцність.
Лев (24.07 — 23.08)
Зірки застерігають від несподіваних проблем в особистому житті. У першій половині дня агресивність у відносинах з оточуючими, самовпевненість можуть викликати протест з боку близьких та родичів. Слід розумно підходити до кожної проблеми, шукати конструктивні рішення, компроміс.
Діва (24.08 — 23.09)
Сприятливий день, пов’язаний з духовним переродженням, переоцінкою відносин з оточуючими людьми, отриманням інформації. Самотні жінки Діви повинні бути уважні у виборі партнерів – не виключено, що ви зустрінете свого супутника життя. Саме сьогодні може статися щось, що серйозно вплине на ваші особисті справи.
Терези (24.09 — 23.10)
Обдумані дії і рішучість у вчинках принесуть успіх. Життєвий потенціал знаходиться на високому рівні. Один з найбільш сприятливих днів, коли можлива реалізація ідей і планів попереднього тижня. День сприятливий для фізичних навантажень, занять спортом, тривалих прогулянок, подорожей.
Скорпіон (24.10 — 22.11)
Небезпечний, критичний день. Особливо це стосується чоловіків Скорпіонів. Виключіть агресивність, швидку їзду, прогулянки на самоті, невиправданий ризик. Нічого не плануйте, так як плани можуть не здійснитися. Постарайтеся задовольнятися тим, що буде підносити життя, не вимагаючи нічого більшого.
Стрілець (23.11 — 21.12)
Можливо, невиправдано посилиться ваша зарозумілість, з’являться імпульсивність, надмірна схильність до ризику, під впливом яких ви можете зробити необачний вчинок або прийняти невірне рішення. Тому вирішення фінансових питань і укладення договорів краще перенести на початок наступного тижня.
Козеріг (22.12 — 20.01)
День пробудження і перетворення. В цей час ви зможете розкрити свої творчі таланти та артистичність. Приємне запрошення, яке слід прийняти, не лише урізноманітнить ваше життя і принесе задоволення від спілкування, але і подарує нових друзів.
Водолій (21.01 — 19.02)
Зірки рекомендують бути уважним і обережним – не виключені травми, хвороби. Постарайтеся уникати непотрібних контактів, відкладіть прийняття важливих рішень. Нове знайомство зіграє у вашому житті негативну роль. Використовувати ситуацію в своїх інтересах, це допоможе вам налагодити навколо себе обстановку спокою і довіри.
Риби (20.02 — 20.03)
Успіх вам гарантований тільки в тому випадку, якщо ви зумієте правильно вибрати момент і переконати оточуючих у своїй правоті. Але не намагайтеся діяти з позиції сили. Не виключені сімейні проблеми, пов’язані з нерухомою власністю або спадщиною.