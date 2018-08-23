23 СЕРПНЯ В УКРАЇНІ ВІДЗНАЧАЄТЬСЯ ДЕНЬ ДЕРЖАВНОГО ПРАПОРА

Прапор України — головний національний символ з багатовіковою історією. На офіційному рівні свято державного символу почали відзначати з 2004 року після підписання відповідного указу президентом Леонідом Кучмою. Довгий час святкування проходило тільки в Києві 24 липня (саме в цей день в 1990 році над будівлею міської адміністрації було піднято синьо-жовтий прапор).
З 2009 року День прапора святкують 23 серпня на загальнонаціональному рівні з урочистою церемонією підняття стягу у всіх містах країни. Дата була обрана на честь подій 1991 року, коли до будівлі Верховної Ради було внесено синьо-жовте полотно.
Національний стяг України став символом боротьби за свободу і мужності нашого народу. Синій — колір чистого неба, жовтий — колір родючих пшеничних полів — символ праці.
Перше використання цих кольорів на прапорах українських земель датується XV століттям. Згідно з історичними свідченнями, при Грюнвальдській битві війська Львівських земель використовували прапори із зображенням жовтого лева, що підіймається на скелю на лазуровому полі. З XVIII століття хоругви синьо-жовтого кольору почали використовувати козаки Запорізької Січі. У XIX столітті ці кольори з’явилися на прапорі Галицько-Волинського князівства.
За часів Української Народної Республіки був виданий перший документ, який на законодавчому рівні визначив кольори національної сімовлікі. Взимку 1918 року Центральна Рада затвердила закон про флот, в якому було сказано, що прапором українського військового флоту є полотнище двох кольорів — блакитного і жовтого.
Синьо-жовте полотно було державним прапором УНР, очолюваної гетьманом П. Скоропадським, під час української революції в 20-х роках минулого століття.