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ЯСКРАВИМ ФЛЕШМОБОМ У ПОКРОВСЬКУ ВІДЗНАЧИЛИ ДЕНЬ ДЕРЖАВНОГО ПРАПОРА УКРАЇНИ

23.08.2018 Сюжети Комментариев нет
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23 серпня напередодні Дня незалежності України відзначається День Державного Прапора.

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