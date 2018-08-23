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У ПОКРОВСЬКОМУ ІСТОРИЧНОМУ МУЗЕЇ ПРЕЗЕНТУВАЛИ ВИСТАВКУ «ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКИХ ПРАПОРІВ»

23.08.2018 Сюжети Комментариев нет
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23 серпня в Покровському історичному музеї пройшов урочистий захід до Дня державного прапора України.

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