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У МИРНОГРАДІ ПРОЙШЛА НИЗКА ЗАХОДІВ ДО ДНЯ ДЕРЖАВНОГО ПРАПОРА

23.08.2018 Сюжети Комментариев нет
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23 серпня у Мирнограді відбулась низка урочистих заходів до Дня державного прапора України.

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