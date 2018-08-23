НАЗВАНІ ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ « КРАЩИЙ СУВЕНІР ПОКРОВСЬКА – 2018»

У Покровську завершився конкурс сувенірів, оголошений в липні громадською організацією «Майстерня ідей» спільно з Покровським міською радою. Про рішення журі повідомляється на сторінці «Майстерні ідей» в facebook.
Головними критеріями відбору були відповідність сувенірів тематиці конкурсу, відображення в роботах етнографічних, культурних, професійних особливостей Покровська, наявність елементів символіки міста ».
За підсумками конкурсу, призовими роботами стали:
I місце — лялечка-брелок «Щасливе майбутнє», виконана в техніці «ґрунтований текстиль», автор — Наталія Ляшко;
II місце — «Ластівка змін», техніка — різьблення по дереву, сувенір обладнаний турбоприскоренням, автор — Володимир Балакін;
III місце — сувенір «Подих життя», автор — Галина Суханова.
Нагородження переможців та учасників конкурсу відбудеться 25 серпня, під час офіційної частини святкування Дня міста Покровська. Володарям призових місць будуть вручені цінні призи від міської влади, всіх учасників конкурсу відзначать Почесними грамотами міської ради.