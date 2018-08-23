ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 23 СЕРПНЯ 23.08.2018 Варто знати Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.1866 — за Празькою угодою Венецію передано Королівству Італія.1904 — запатентовано автомобільний шинний ланцюг.1943 — визволення Харкова від німецько-нацистських загарбників1975 — відкриття Харківського метрополітену1989 — в 50-у річницю підписання радянсько-німецького пакту відбулася акція «Балтійський шлях», коли мешканці Литви, Латвії і Естонії утворили живий ланцюг завдовжки майже 600 км — близько двох мільйонів людей (найбільший живий ланцюг у світі).1998 — встановлене звання Герой України.Download WordPress Themes FreeDownload Premium WordPress Themes FreeFree Download WordPress ThemesDownload Premium WordPress Themes Freedownload udemy paid course for freeDid you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:визначні дати, Визначні події, дати, Димитров, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ К Додати коментар Отменить ответ