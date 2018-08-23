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ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 23 СЕРПНЯ

23.08.2018 Варто знати Комментариев нет
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  • 1866 — за Празькою угодою Венецію передано Королівству Італія.
  • 1904 — запатентовано автомобільний шинний ланцюг.
  • 1943 — визволення Харкова від німецько-нацистських загарбників
  • 1975 — відкриття Харківського метрополітену
  • 1989 — в 50-у річницю підписання радянсько-німецького пакту відбулася акція «Балтійський шлях», коли мешканці Литви, Латвії і Естонії утворили живий ланцюг завдовжки майже 600 км — близько двох мільйонів людей (найбільший живий ланцюг у світі).
  • 1998 — встановлене звання Герой України.
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