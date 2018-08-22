СПИСОК КАНДИДАТІВ НА ПОСАДУ КЕРІВНИКІВ ШКІЛ

На сайті Покровської міської ради оприлюднили список кандидатів, яких допущено до участі у конкурсі на посаду керівників закладів загальної середньої освіти покровської міської ради донецької області (кандидати):
Бакун Євгенія Олександрівна
Борзова Любов Миколаївна
Воротинцева Любов Іванівна
Ібрагімова Нігяр Доріанівна
Кірсанова Тетяна Михайлівна
Костриця Тетяна Степанівна
Мальцева Ірина Юріївна
Ніколаєва Неля Миколаївна
Новікова Вікторія Вікторівна
Рудик Валентина Василівна
Супрунович Ірина Василівна
Чельтер Наталія Вікторівна