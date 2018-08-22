ШАХРАЇ ОШУКАЛИ ПОКРОВЧАНИНА БІЛЬШЕ НІЖ НА 20 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ

Невідомі діяли за старою схемою: «Вашу картку заблоковано». Та як тільки потерпілий назвав цифри з надісланого ними ж смс-повідомлення, його банківський рахунок спорожнів. Поліцейські встановлюють осіб причетних до даного злочину.
До чергової частини Покровського відділу поліції із заявою про те, що його обікрали звернувся 27-річний місцевий мешканець. Як розповів потерпілий – йому зателефонували невідомі, назвалися «співробітниками банку» і повідомили, що його картку заблоковано.
Потім вони сказали, що зараз прийде смс-повідомлення із чотирма цифрами, які чоловік повинен буде назвати для «розблокування». Покровчанин виконав настанови незнайомців і майже одразу отримав ще одне повідомлення, в якому було зазначено, що з банківського рахунку клієнта знято 21 тисяча 114 гривень. Зрозумівши, що гроші зняли «співробітники банку» та самотужки їх розшукати неможливо, постраждалий прийшов до поліції.
За даним фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за ст. 185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді до 3-х років позбавлення волі.
Покровський відділ поліції Донецької області