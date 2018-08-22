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У ПОКРОВСЬКОМУ ВІДДІЛІ ПОЛІЦІЇ ВШАНУВАЛИ ПАМ’ЯТЬ ЗАГИБЛИХ КОЛЕГ

22.08.2018 Новини Комментариев нет
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22 серпня – День пам’яті загиблих працівників органів внутрішніх справ. В цей день вшановують пам’ять тих, чиє життя обірвалося під час виконання завдання, спрямованого на збереження правопорядку та життя людей. Сьогодні хвилиною мовчання вшанували пам’ять своїх колег — Віталія Мандрика та Олексія Білого співробітники Покровського відділу поліції.

 

Діана та Анастасія – доньки загиблих правоохоронців отримали пам’ятні подарунки від керівництва Покровського відділу поліції на знак того, що подвиг їх батьків не забутий.

 

«Пам’ятати та вшановувати загиблих колег – наш обов’язок. Не тільки в цей день ми із сумом згадуємо наших співробітників, які власним прикладом довели відданість своїй професії й країні. На жаль, вони загинули дуже молодими та ми обіцяємо не залишатись осторонь життя їх дітей і всіляко допомагатимемо в усьому»,- підкреслили співробітники Покровського відділу поліції.

 

Покровський відділ поліції Донецької області

 

 

 

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