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УКРАЇНУ ПРИЙНЯЛИ В МЕТРИЧНУ КОНВЕНЦІЮ

22.08.2018 Новини Комментариев нет
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Повноправне членство в Метричній конвенції забезпечить визнання метрологічної системи України, а також дозволить проводити звірку національних еталонів країни з національними еталонами 59 країн-членів конвенції.

Україна набула повноправного членства в Метричній конвенції і стала однією з 60 країн-членів. Про це в середу, 22 серпня, повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Відповідне рішення було прийнято 7 серпня.

До цього протягом 16 років Україна перебувала в статусі асоційованого члена конвенції.

До слова, Метрична конвенція — це міжнародна угода, спрямована на розробку і підтримку міжнародних еталонів одиниць вимірювання Міжнародної системи одиниць (SI), відкрита для всіх країн, що мають дипломатичні відносини з Францією (країною-хранителем угоди). Конвенція визначає порядок і особливості створення, функціонування постійного наукової установи — Міжнародного бюро мір і ваг.

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