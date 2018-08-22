СТАЛО ВІДОМО ЯКІ ПІСНІ ПРОЛУНАЮТЬ У ПОКРОВСЬКУ НА СВЯТА

Ігор Кондратюк на сторінці у facebook розповів, які пісні будуть співати учасники програми «Караоке на майдані».
«Ось такі пісні спробуємо проспівати з жителями та гостями міста:
Перший тур: Нино (Олег Винник), Я танцевала (Наталя Могилевська)
Козаки (Їхали козаки) (Тінь Сонця), Мені повезло (DZIDZIO), За белыми метелями (Бучинська), Подаруй світло (СКАЙ), Белый танец (Софія Ротару), Королева ночи (Полякова), Туманы (Барських) , Де би я (Бабкін), Ніч яка місячна, Ангел (retro) Друга Ріка, Тільки ти моя (Табаков), У меня появился другой (ВІА ГРА), Калина (Alyosha), Она вернётся (M-Band), Україна вишиванка (Катерина Бужинська), Бери своє (Антитіла), Lost On You (LP), Halo (Beyoncé), або будь-яка народна».