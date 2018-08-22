СПРАВУ ЕКС-ОЧІЛЬНИКА УНІВЕРСИТЕТУ, ЯКИЙ УМИСНО СПРИЧИНИВ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДУ ЗБИТКИ У РОЗМІРІ 6,7 МЛН ГРН, ПЕРЕДАНО ДО СУДУ

Прокуратурою Донецької області до Павлоградського районного суду Дніпропетровської області спрямовано обвинувальний акт за ч. 2 ст. 364-1 (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) КК України стосовно колишнього виконуючого обов’язки ректора приватного вищого навчального закладу, що знаходиться в Донецькій області.
Досудовим розслідуванням установлено, що у 2012 році 34-річний чоловік, діючи умисно всупереч інтересам університету, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи у вигляді набуття права власності на частину будівлі учбового корпусу, штучно занизив вартість майна, яке перебувало у власності закладу та сприяв його подальшому відчуженню.
У результаті зазначених дій університету спричинено тяжкі наслідки у вигляді матеріальної шкоди у розмірі 6,7 млн грн.
На теперішній час досудове розслідування злочинної діяльності колишнього в. о. ректора завершено, та його подальшу долю вирішатиме суд.
Довідково: санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років.
Прес-служба прокуратури Донецької області