ПРОКУРАТУРА ВИМАГАЄ СКАСУВАТИ РЕЗУЛЬТАТИ ТЕНДЕРУ З БЛАГОУСТРОЮ ДОРІГ, ЯКИЙ ПРОВЕДЕНО ІЗ ПОРУШЕННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА

Слов’янською місцевою прокуратурою скеровано до Господарського суду Донецької області позов в інтересах держави в особі Слов’янської міської ради до Управління житлово-комунального господарства, комунального підприємства «Відродження» та Управління Східного офісу Держаудитслужби в Донецькій області про визнання недійсним рішення тендерного комітету та укладеного на його підставі договору про закупівлю послуг з благоустрою доріг на суму 2,3 млн грн.
Установлено, що тендерним комітетом замовника, у порушення вимог ЗУ «Про публічні закупівлі», не відхилено тендерну пропозицію переможця торгів — комунального підприємства «Відродження», яке є особою, пов’язаною з іншими учасниками процедури закупівлі.
Справа перебуває на розгляді суду.
Прес-служба прокуратури Донецької області