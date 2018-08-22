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ПРОКУРАТУРА ВИМАГАЄ СКАСУВАТИ РЕЗУЛЬТАТИ ТЕНДЕРУ З БЛАГОУСТРОЮ ДОРІГ, ЯКИЙ ПРОВЕДЕНО ІЗ ПОРУШЕННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА

22.08.2018 Новини Комментариев нет
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Слов’янською місцевою прокуратурою скеровано до Господарського суду Донецької області позов в інтересах держави в особі Слов’янської міської ради до Управління житлово-комунального господарства, комунального підприємства «Відродження» та Управління Східного офісу Держаудитслужби в Донецькій області про визнання недійсним рішення тендерного комітету та укладеного на його підставі договору про закупівлю послуг з благоустрою доріг на суму 2,3 млн грн.

 

Установлено, що тендерним комітетом замовника,  у порушення вимог ЗУ «Про публічні закупівлі», не відхилено тендерну пропозицію переможця торгів — комунального підприємства «Відродження», яке є особою, пов’язаною з іншими учасниками процедури закупівлі.

 

Справа перебуває на розгляді суду.

 

Прес-служба прокуратури Донецької області

 

 

 

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