Актуально:

ДІЗНАТИСЯ РОЗМІР СУБСИДІЇ ТЕПЕР МОЖНА ОН-ЛАЙН

22.08.2018 Новини Комментариев нет
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Щоб дізнатися, призначено чи не призначено вам субсидію, тепер не потрібно телефонувати в управління соціального захисту населення. З липня 2018 року розмір своєї субсидії можна дізнатися он-лайн – на сайті subsidii.ioc.gov.ua.

 

Міністерство соціальної політики України відкрило доступ до Єдиного державного реєстру отримувачів житлових субсидій. За адресою subsidii.ioc.gov.ua українці мають змогу ввести свою поштову адресу і дізнатися, чи призначено їм субсидію та який її розмір за опалювальний й неопалювальний сезони.

 

Єдиний державний реєстр отримувачів житлових субсидій створений Урядом вперше в історії незалежної України. Він дає змогу ефективно контролювати кожну гривню, виділену з державного бюджету на допомогу населенню у сплаті комунальних послуг, підвищити адресність допомоги й покращити ефективність програми житлових субсидій.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Додати коментар

СТРУКТУРА ВЛАСНОСТІ ТБ "КАПРІ"