ДІЗНАТИСЯ РОЗМІР СУБСИДІЇ ТЕПЕР МОЖНА ОН-ЛАЙН

Щоб дізнатися, призначено чи не призначено вам субсидію, тепер не потрібно телефонувати в управління соціального захисту населення. З липня 2018 року розмір своєї субсидії можна дізнатися он-лайн – на сайті subsidii.ioc.gov.ua.
Міністерство соціальної політики України відкрило доступ до Єдиного державного реєстру отримувачів житлових субсидій. За адресою subsidii.ioc.gov.ua українці мають змогу ввести свою поштову адресу і дізнатися, чи призначено їм субсидію та який її розмір за опалювальний й неопалювальний сезони.
Єдиний державний реєстр отримувачів житлових субсидій створений Урядом вперше в історії незалежної України. Він дає змогу ефективно контролювати кожну гривню, виділену з державного бюджету на допомогу населенню у сплаті комунальних послуг, підвищити адресність допомоги й покращити ефективність програми житлових субсидій.