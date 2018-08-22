ГІРНИКАМ ДОНЕЧЧИНИ ЗАБОРГОВАНІСТЬ ПО ЗАРПЛАТІ ДО ДНЯ ШАХТАРЯ НЕ ПОГАСЯТЬ

У кращі часи до Дня шахтаря гірникам повністю погашали заборгованість із зарплати. А нині, за попередньою інформацією, досягнуто домовленості із Мінфіном про виділення 117 млн грн, тобто фактично 10% із передбачених Законом №8362 1,4 млрд грн на підтримку державної вугільної галузі.
Також керівництво Міненерговугілля проводить перемовини із очільниками Мінфіну про додаткове виділення ще 120 млн грн на виплату зарплати гірникам державних шахт.
Ще 50% місячного фонду зарплати вдасться погасити за рахунок коштів, отриманих від реалізації продукції державних вугледобувних підприємств. Але все це дозволить виплатити шахтарям зарплату лише за один місяць. А заборгованість нині складає 834 млн грн, або 1,5 місячного фонду. А з 1 вересня до них додасться ще один місячний фонд, тобто заборгованість знову складатиме 2,5 місяці.
При цьому, приміром, на ДП «Первомайськвугілля» із працівниками, зайнятими на поверхні, досі не розрахувалися ще й за квітень, а з тими, хто працює під землею, — за травень, червень і липень. Таке от невеселе професійне свято цьогоріч у гірників державних шахт. Як, до речі, й День незалежності України. Шкода, шо у високих владних кабінетах не розуміють важливості цих свят для трудящих – повідомляє у facebook Михайло Волинець.