ГОРОСКОП НА 22 СЕРПНЯ

Овен (21.03 — 20.04)
Прекрасний час для спілкування з протилежною статтю. Ймовірність гармонійних відносин дуже велика. Ймовірні зустрічі з давніми друзями. Якщо у вас тривалий час був відсутній контакт з ними, то зараз саме час налагодити зв’язки.
Телець (21.04 — 21.05)
Деяка метушня і необхідність активної участі у багатьох справах можуть вивести вас з душевної рівноваги. Постарайтеся спиратися на допомогу друзів і близьких. Участь оточуючих, їх турбота дозволять вам повністю довіритися їх порадам.
Близнюки (22.05 — 21.06)
Виключіть будь-яку агресію. Не можна переставляти меблі, рвати квіти, рубати дерева. Нехай у вашій душі буде мир і рівновага. Проведіть день у колі родини або з близькими друзями і родичами. Зверніть увагу на здоров’я.
Рак (22.06 — 23.07)
Сьогодні ймовірні ділові пропозиції, але перш, ніж дати згоду, добре все обміркуйте, так як вони згодом виявляться не дуже вигідними. Незважаючи на сприятливе розташування Меркурія, можливі дрібні неприємності на роботі, непорозуміння з начальством або з співробітниками.
Лев (24.07 — 23.08)
Різкі, необдумані вчинки можуть стати причиною неприємностей, невірні судження – привести до помилкових висновків. Проведіть день, займаючись прибиранням квартири або приведенням у порядок дачної ділянки.
Діва (24.08 — 23.09)
Початок нового тижня має неоднозначну характеристику, тому слід ретельно обдумувати свої рішення і вчинки. У сфері професійної діяльності серйозних змін не передбачається. Не форсуйте події – займайтеся поточними справами спокійно, не ускладнюйте відносин з колегами або начальством.
Терези (24.09 — 23.10)
День пробудження і перетворення. Сприятливий день для втілення задумів, підпорядкування пристрастей або спілкування. У першій половині дня ваша енергія, що б’є через край, вселить радість і оптимізм в оточуючих.
Скорпіон (24.10 — 22.11)
Всі свої плани і наміри треба тримати при собі, інакше вони будуть перекреслені. Справи, якими ви будете змушені займатися, виявляться малоцікавими, однак нові люди, що увійшли у ваше життя, подарують вам свіжі ідеї і відкриють очі на інші можливості.
Стрілець (23.11 — 21.12)
Наполегливість і твердість повинні стати сьогодні вашими помічниками у всіх справах. У вас завидна працездатність – встигнете зробити на диво багато. Беручись за нову справу, не озирайтеся на суперників і не пасуйте перед імовірними труднощами – в творчості, роботі вас чекає успіх.
Козеріг (22.12 — 20.01)
Прекрасний день для активності в сфері професійної діяльності, комерційних операцій, творчих шукань. Поїздки, зустрічі та нові справи, пов’язані з розширенням поля діяльності, принесуть позитивні результати.
Водолій (21.01 — 19.02)
В цей день життєвий потенціал знаходиться на дуже низькому рівні. Проблеми будуть постійно нагадувати про себе, підштовхуючи до непродуманих дій. Утримайтеся від кардинальних рішень і активних дій, продиктованих емоціями.
Риби (20.02 — 20.03)
Невирішені проблеми або невиконані зобов’язання зажадають багато часу і сил. Життєвий потенціал має тенденцію до зниження. День несприятливий для активних дій, подорожей і справ, що вимагають фінансових вкладень.