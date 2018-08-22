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В ПОКРОВСЬКОМУ РАЙОНІ ЗАВЕРШЕНО ЗБИРАЛЬНУ КАМПАНІЮ РАННІХ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР

22.08.2018 Новини Комментариев нет
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Як повідомляє Покровська РДА, станом на 15.08.2018 року зібрано ранніх зернових культур на площі 32363 га. Всього намолочено 98061 т зерна, урожайність – 30,3 ц/га, що є третім результатом по області. В тому числі:
— озима пшениця: зібрано – 26048 га, намолочено – 85112 т, урожайність – 32,7 ц/га;
— озимий ячмінь: зібрано – 726,7 га, намолочено – 1958 т, урожайність – 26,9 ц/га;
— озиме жито: зібрано – 272 га, намолочено – 707 т, урожайність – 26,0 ц/га;
— ярий ячмінь: зібрано – 4108 га, намолочено – 8383 т, урожайність – 20,4 ц/га;
— овес: зібрано – 815 га, намолочено – 1575 т, урожайність – 19,3 ц/га;
— горох: зібрано – 393 га, намолочено – 326,4 т, урожайність – 8,3 ц/га;
Зібрано технічних культур з площі 1561 га, в тому числі:
— озимий ріпак : зібрано – 1311,5 га, намолочено – 1783 т, урожайність – 8,3 ц/га;
— ярий ріпак : зібрано – 53,9 га, намолочено – 67 т, урожайність – 12,4 ц/га;
— гірчиця: зібрано – 196 га, намолочено – 113 т, урожайність – 5,8 ц/га.

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